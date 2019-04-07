Эксперты объяснили, как увеличить скорость интернета

В первую очередь пользователям предлагают очистить кэш и установить последнюю версию браузера.

Британские специалисты рассказали, что влияет на изменение скорости интернета. Так, она зависит не только от расположения роутера, но даже от количества мебели и ее размеров. Страницы могут грузиться медленнее из-за толщины стен или количества людей в комнате – на это влияет сразу несколько факторов.

После того, как вы убедились, что кэш очищен, а браузер не просит его обновить, нужно переставить роутер. Он должен стоять как можно выше. Специалисты рекомендуют переставлять его до тех пор, пока не найдете лучшее место. Не стоит размещать роутер рядом с окнами или аквариум.

Эксперты также советуют проверить ПК на наличие вирусов – они замедляют работу не только интернета, но и вашего устройства.

Если ваш интернет работает медленно, стоит также закрыть многочисленные приложения, работающие в фоновом режиме. Они могут забирать часть трафика.

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