Эксперт: Процесс повышения оптовых цен на бензин не развернуть вспять

Аналитики связывают рост цен с началом сезонного спроса на топливо. Цены на бензин повышались все минувшую неделю.

Согласно высказанному “Интерфакс” мнению генерального директора “РК Интегратор” Виктора Костюкова, процесс повышения оптовых цен на бензин уже не остановить. Так, на прошлой неделе постоянно росли цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Стоимость Аи92 увеличилась на 4,1% и теперь составляет 40 040 рублей за тонну, в свою очередь цена Аи95 за неделю увеличилась на 2,9% и теперь составляет 42 180 рублей за тонну. Дизельное топливо стало дороже на 1,5% и тонну можно приобрести за 47 170 рублей.

Самым дорогим топливо станет в мае. Однако рост оптовых цен на топливо никак не повлияет на розничную цену, успокаивает эксперт.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что по данным ФАС цены на бензин не должны увеличиться.