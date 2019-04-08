Ветеринары поссорились в соцсети — конфликт решил суд

Опровержение своих слов врач опубликовал только после жестких санкций суда. Фото: pixabay.com
Опровержение своих слов врач опубликовал только после жестких санкций суда. Фото: pixabay.com

Главврач клиники нехорошо отозвался о коллеге — это повлекло штраф в 30 тысяч и запрет на выезд.

В социальной сети поссорились два ветеринара Санкт-Петербурга — их конфликт решали судебные приставы, сообщили Gazeta.SPb в УФССП 8 апреля. Главврач одной из ветеринарных клиник Санкт-Петербурга опубликовал видео, а главврач уже другой клиники оставил под ним неприятный комментарий.

Мнение коллеги настолько возмутило автора видео, что он обратился в Красногвардейский районный суд, подав иск о защите чести и деловой репутации. Суд нашел требования справедливыми и потребовал от обидчика опубликовать опровержение своего комментария. Тот этого делать не стал — тогда приставы выписали ему штраф в 30 тысяч рублей. Его врач не заплатил и в конце концов суд решил ограничить ему выезд за границу. Поскольку врач собирался лететь на научную конференцию, штраф ему пришлось погасить — и извиниться перед коллегой, сообщили в УФССП.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что конфликт с сожителем закончился для жительницы Санкт-Петербурга лишением свободы.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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Ветеринары поссорились в соцсети — конфликт решил суд