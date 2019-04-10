Автомобили, мешающие зимней уборке, начнут убирать за неделю

Сейчас штраф для граждан составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Фото: ГИБДД

Сейчас штраф для граждан составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Фото: ГИБДД

“Единая Россия” надеется в будущем сократить срок до 2-3 дней и поднять штрафы.

В Заксобрании Петербурга в третьем чтении приняли законопроект, согласно которому брошенные автомобили начнут убирать через 7 дней, сообщили Gazeta.SPb 10 апреля в “Единой России”, которая является автором инициативы.

Автор проекта Александр Тетердинко объяснил, что сейчас владельца машины, которая мешает зимней уборке, можно привлечь к ответственности только через 15 дней после обнаружения. Зима 2018/2019 показала, что при снегопадах нужно действовать быстрее, считает лидер фракции в Санкт-Петербурге.

При этом Тетердинко считает, что в будущем срок можно сократить до 2-3 дней, а штрафы увеличить. Сейчас за эвакуацию машины из зоны уборки владельцев штрафуют на сумму от 3 до 5 тысяч. Для должностных лиц штраф в 10 раз больше, а для юрлиц составляет от 150 до 300 тысяч.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Макаров и Беглов призвали готовиться к грядущей зиме.