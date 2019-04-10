Дорожники вручную вымыли самую узкую улицу Петербурга

Вчера, во вторник 9 апреля, службы дорожной уборки отмыли от грязи и пыли улицу Репина, расположенную на Васильевском остове.

Улица Репина признана самой узкой в Санкт-Петербурге. В ширину она достигает всего пяти с половиной метров. Она расположена между 1-й и 2-й линиями Васильевского острова. В длину улица всего 790 метров.

Улицу замывали вручную, сгоняя сильным напором воды загрязнения в ливневку.

Кроме того, вчера зачищались ещё множество улиц: 4-5 линии, в Тучковом переулке, на улице Нахимова, Новосмоленской набережной, Наличной улице и других улицах Васильевского острова.

За прошедшие сутки на мытье дорог ушло 760 автобочек воды. Сегодня уборка продолжается на 70 магистралях Санкт-Петербурга.

Уже очищены некоторые дороги в Адмиралтейском районе, на Петроградской стороне, в Центральном районе, в Выборгском районе, в Приморском районе и других частях Петербурга.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что глава Архангельской области хочет отдать мусор Петербургу.