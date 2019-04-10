Эксперты составили рейтинг самых популярных иномарок в России

Специалисты рассказали, что лидером по продажам является KIA Rio. Фото: Pixabay
Специалисты рассказали, что лидером по продажам является KIA Rio. Фото: Pixabay

В топ попали новые марки автомобилей.

Иномарки, пользующиеся популярностью у россиян, стали известны сегодня, 10 апреля, благодаря аналитическому агентству «Автостат». Специалисты рассказали, что лидером по продажам является KIA Rio. Обладателями автомобиля с начала текущего года стали 22,3 тысячи человек. Второе место занял Hyundai Creta – машин этой модели продали меньше примерно на 5,5 тысяч экземпляров. Тройку лидеров замыкает Hyundai Solaris, который незначительно отстает от Hyundai Creta

Четвертой по популярности среди иномарок стал Volkswagen Polo, которых продали 11,8 тысяч штук, а на пятом месте Renault Duster.

Напоминаем, что количество продаж иномарок с начала 2019 года упали примерно на полтора процента.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что россияне стали реже покупать подержанные автомобили. Продажи упали незначительно, но все же – на 0,2%.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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