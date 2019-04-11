Роскачество: ГМО и пестициды в собачьем корме — это не миф. Больше половины кормов опасны

Сотрудники Роскачества уверены, что высокая цена корма - это не показатель качества. Фото: https://pixabay.com

Сотрудники Роскачества уверены, что высокая цена корма - это не показатель качества. Фото: https://pixabay.com

Сотрудники исследовали 39 брендов корма и выяснили, какие корма точно подходят для четвероногих друзей, а какие не соответствуют заявленным на упаковке требованиям.

Благодаря проведенным исследованиям эксперты также развеяли некоторые мифы, которые витают среди владельцев собак. Среди мифов оказались мнения, что в корме должно быть много мяса, а также, что в сухом корме есть антибиотики и гормональные препараты. Помимо этого, в Роскачестве уверены, что сухой корм неприятно пахнет и в корм добавляют красители и консерванты — тоже мифы.

А вот обратная сторона медали неприятно удивит владельцев собак. Опасения потребителей о пестицидах подтвердились: практически в половине исследованных кормов обнаружены следы пестицидов. Также больше половины кормов содержат ГМО.

Полностью соответствуют нормам Perfect Fit и Purina One. Однако они не смогут претендовать на российский Знак качества, так как делают их иностранные производители.

Помимо этого, сотрудники Роскачества уверены, что высокая цена — это не показатель качества. К примеру, в десятку лучших кормов вошел корм “Каждый день”, закупочная стоимость которого составила чуть больше 57 рублей за килограмм.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что во Всеволожске в магазине заметили двух хаски, которые пришли купить корм на распродаже.