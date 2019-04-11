Кипяток заливает двор дома на углу Десантников и Казакова

Жителей предупреждают об опасной зоне по громкой связи. Фото: скриншот видео
Жителей предупреждают об опасной зоне по громкой связи. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Теплосети особенно уязвимы в период перепада температур.

В Красносельском районе Петербурга прорвало трубу — горячая вода залила двор дома на углу перекрестка ул. Десантников и Маршала Казакова, сообщили очевидцы в социальных сетях днем 11 апреля. К месту прорыва трубы уже прибыла машина МЧС, по громкой связи жителей предупреждают об опасной зоне. Свидетели выложили в соцсеть видео с места происшествия. Масштабы бедствия оценить пока сложно — все заволокло паром.

Видео: «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга»

В Санкт-Петербурге сегодня 0 градусов, утро начиналось с морозов. При этом на прошлой неделе светило солнце и градусник показывал 14 градусов тепла. В периоды перепада температур прорывы на теплосетях случаются особенно часто. Обслуживающие компании сейчас специально проводят температурные испытания, чтобы найти самые изношенные участки труб и заменить их заранее.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что у школы №54 поблизости прорвало трубу.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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