Кипяток заливает двор дома на углу Десантников и Казакова

Теплосети особенно уязвимы в период перепада температур.

В Красносельском районе Петербурга прорвало трубу — горячая вода залила двор дома на углу перекрестка ул. Десантников и Маршала Казакова, сообщили очевидцы в социальных сетях днем 11 апреля. К месту прорыва трубы уже прибыла машина МЧС, по громкой связи жителей предупреждают об опасной зоне. Свидетели выложили в соцсеть видео с места происшествия. Масштабы бедствия оценить пока сложно — все заволокло паром.

Видео: «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга»

В Санкт-Петербурге сегодня 0 градусов, утро начиналось с морозов. При этом на прошлой неделе светило солнце и градусник показывал 14 градусов тепла. В периоды перепада температур прорывы на теплосетях случаются особенно часто. Обслуживающие компании сейчас специально проводят температурные испытания, чтобы найти самые изношенные участки труб и заменить их заранее.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что у школы №54 поблизости прорвало трубу.