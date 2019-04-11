Беглов: Дружный Петербург — это во много заслуга религиозных организаций

Действующий губернатор Александр Беглов сегодня в Смольном провел встречу с представителями различных конфессий.
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов обсудил с представителями конфессий их взаимоотношение и взаимодействие, обсудил совместные усилия власти и духовенства по формированию общественного согласия. Об этом сообщает сегодня администрация Петербурга.
По словам Беглова, каждый из представителей делает важное и нужное дело – занимается воспитанием, просвещением людей. ВО многом дружественность Петербурга — это заслуга религиозных организаций, считает Беглов.
Также действующий губернатор отметил, что власти Петербурга открыты для диалога и готовы помогать.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Смольный зарезервирует землю для двух новых станций метро.