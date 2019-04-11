Беглов: Дружный Петербург — это во много заслуга религиозных организаций

Действующий губернатор отметил, что власти Петербурга открыты для диалога и готовы помогать. Фото: https://www.gov.spb.ru
Действующий губернатор отметил, что власти Петербурга открыты для диалога и готовы помогать. Фото: https://www.gov.spb.ru

Действующий губернатор Александр Беглов сегодня в Смольном провел встречу с представителями различных конфессий.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов обсудил с представителями конфессий их взаимоотношение и взаимодействие, обсудил совместные усилия власти и духовенства по формированию общественного согласия. Об этом сообщает сегодня администрация Петербурга.

По словам Беглова, каждый из представителей делает важное и нужное дело – занимается воспитанием, просвещением людей. ВО многом дружественность Петербурга — это заслуга религиозных организаций, считает Беглов.

Также действующий губернатор отметил, что власти Петербурга открыты для диалога и готовы помогать.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Смольный зарезервирует землю для двух новых станций метро.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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