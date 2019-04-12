Санкт-Петербург вошел в «желтую зону» рейтинга безопасности дорог

Исследование провел Межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог».

Организация составила рейтинг безопасности дорог за прошедший год среди 50 регионов с населением более 1 миллиона человек. В качестве критериев учитывались: количество аварий из-за неудовлетворительных дорожных условий (НДУ), количество раненых и погибших людей в ДТП по тем же причинам, размер автопарка и протяженность автомобильных дорог региона.

Первое место по безопасности дорог заняла Томская область с индексом безопасности в 1,05. Всего в «зеленой зоне» 13 регионов России, среди которых Москва, Тюменская область и другие.

Санкт-Петербург и Ленинградская область находятся в «желтой зоне». Северная Столица заняла 29 место в общем рейтинге, расположившись почти в самом конце «жёлтой зоны». Петербург потерял 12 позиций по сравнению с прошлым рейтингом. Ленобласть заняла 15 место, поднявшись на 4.

В «красной зоне» находится 20 регионов нашей страны, включая Ростовскую область, Краснодарский край, Московскую область, Свердловскую область и другие.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что жители Ленобласти смогут проголосовать за проекты благоустройства региона.