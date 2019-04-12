Россияне потратили 5,5 млн рублей на покупку метеоритов

Всего было совершено 172 сделки. Фото: Авито
Всего было совершено 172 сделки. Фото: Авито

Сайт объявлений «Авито» проанализировал 172 сделки по продаже метеоритов, произведенные за последние семь лет.

Средняя цена метеорита составила 32 тысячи рублей. Самый дорогой метеорит продали в Казани за 2 миллиона рублей. На «Авито» продавались осколки и Челябинского метеорита, и Липецкого, множество подделок, коллекционных предметов с использованием тел, прибывших из космоса.

В Москве, Челябинске и Петербурге было продано больше всего метеоритов. Первый раз метеорит был продан в 2012 году. Всего в том году продали 5 космических тел на общую сумму в 2 миллиона рублей.

За семь лет больше всего продаж пришлось на 2013 год, однако всего на 1 миллион рублей в сумме. Количество потраченных на метеориты денег за 2012 год не перебил ни один из последующих годов. В общей сложности россияне потратили на метеориты порядка 5,5 миллионов рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Санкт-Петербург вошел в «желтую зону» рейтинга безопасности дорог.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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