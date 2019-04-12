Россияне потратили 5,5 млн рублей на покупку метеоритов

Сайт объявлений «Авито» проанализировал 172 сделки по продаже метеоритов, произведенные за последние семь лет.

Средняя цена метеорита составила 32 тысячи рублей. Самый дорогой метеорит продали в Казани за 2 миллиона рублей. На «Авито» продавались осколки и Челябинского метеорита, и Липецкого, множество подделок, коллекционных предметов с использованием тел, прибывших из космоса.

В Москве, Челябинске и Петербурге было продано больше всего метеоритов. Первый раз метеорит был продан в 2012 году. Всего в том году продали 5 космических тел на общую сумму в 2 миллиона рублей.

За семь лет больше всего продаж пришлось на 2013 год, однако всего на 1 миллион рублей в сумме. Количество потраченных на метеориты денег за 2012 год не перебил ни один из последующих годов. В общей сложности россияне потратили на метеориты порядка 5,5 миллионов рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Санкт-Петербург вошел в «желтую зону» рейтинга безопасности дорог.