В сети появился трейлер девятого эпизода “Звездных войн”

Трейлер появился в сети в День Космонавтики. Фото: pixabay.com

Трейлер появился в сети в День Космонавтики. Фото: pixabay.com

Новый фильм киносаги можно ждать в кинотеатрах в декабре 2019 года.

На видеохостинге Youtube выложили официальный трейлер девятого эпизода “Звездных войн” в пятницу 12 апреля. Фильм выйдет на экраны в декабре — предположительно к Рождеству. Названием новой части стало Rise of Skywalker, что может быть переведено на русский как Возрождение/Подъем Скайуокера.

Видео: Youtube

В новом трейлере главная героиня Рей борется в пустыне с имперским истребителем, Лэндо Калриссиан садится за штурвал звездолета “Сокол”, Кайло Рен сражается с кем-то в лесах — и кажется ремонтирует свой старый шлем. Ролик заканчивается фразой Люка Скайуокера “Никто не уходит навсегда” — и на последних секундах звучит зловещий смех Императора, главного антагониста оригинальной трилогии. Режиссером последней части станет Джей Джей Абрамс, ответственный за эпизод 7 — “Пробуждение силы”.

Забавно, что в России 12 апреля празднуют День Космонавтики — он не является всемирным праздником, но трейлер “Звездных войн” сегодня все-таки вышел. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге отметили день космоса.