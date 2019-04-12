В соцсетях обсуждают поломанный столб на Тухачевского

Опору обмотали сигнальной лентой — пользователи шутят, что ее так “починили”.

Жители Санкт-Петербурга заметили, как сломанный столб на улице Тухачевского обмотали сигнальной лентой — фотографии появились 12 апреля в группе “Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербурга”. В соцсетях шутят, что рабочие таким образом “починили” столб, но вероятно, это сделано лишь для того, чтобы жители издали видели аварийное состояние опоры и обходили ее стороной.

Столб на фотографиях выглядит действительно небезопасно — вероятно, в ближайшее время его заменят. Авторы записи в соцсети ехидно предлагают замотать опору изолентой — она, как известно, помогает во всех случаях. Пользователи упражняются в остроумии весь день — Gazeta.SPb публикует лучшие комментарии.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в соцсети появилось видео рухнувшего потолка в аквапарке.