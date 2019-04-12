Дриусси: Должны выйти против “Анжи” с зарядом, как на матч с “Локомотивом”

Аргентинец помнит результат в Каспийске, но считает, что “Зенит” обязан побеждать.

Нападающий ФК “Зенит” Себастьян Дриусси считает, что клуб Санкт-Петербурга должен побеждать в каждой игре — и особенно в домашней перед болельщиками, сообщили в “Зените”. “Зенит” выйдет против “Анжи” 14 апреля в Санкт-Петербурге.

Дриусси заявил, что на левом фланге, куда он перешел, ему удобно — но нужно чаще отходить в защиту.

Матч в Каспийске клуб Санкт-Петербурга проиграл — 2:1 в пользу «Анжи» 30 сентября. Дриусси считает, что “Зениту” следует играть умно и терпеливо — так можно будет довести игру до победы и не повторить выездной результат.

Дриусси рассказал, что продолжает общаться с Паредесом, который ушел из “Зенита” в “ПСЖ”. При этом аргентинец повторил, что ему нравится в “Зените” и он концентрируется на настоящем моменте. Здесь футболист вспоминает эпизод, где он сообщил на радио, что поспешил с переездом в Петербург, о чем Gazeta.SPb писала ранее.