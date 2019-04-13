Сергей Шнуров отмечает своё 46-летие

Лидер музыкальной группы «Ленинград» сегодня, 13 апреля, празднует свой день рождения.

В социальных сетях поклонники поздравляют музыканта и шоумена Сергея Шнурова.

Сегодня, 13 апреля, Сергей Шнуров отмечает свой очередной день рождения — поэту исполнилось 46 лет. Фанаты его творчества поздравляют Шнурова в его аккаунте, а в своих выкладывают фотографии кумира с приятными словами.

Кроме того, поздравления идут и от коллег по шоу-бизнесу. Вокалистка «Ленинграда» Мария Ольхова разместила в своем Instagram фотографию с концерта группы и подписала, назвав Шнурова «гуру» и «великим человеком».

Другая вокалистка группы Флорида Чантурия написала у себя в Instagram: «Шеф, с днем рождения!»

Недавно музыкант заявил о распаде группы «Ленинград», лидером которой он является. Коллектив скоро отправится в прощальный стадионный тур.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что рэпер ST подтвердил распад «Ленинграда».