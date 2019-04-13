На Литейном живой гусь вторые сутки заперт в машине

Пострадавших госпитализировали в центральную районную больницу в Гатчине. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp
Пострадавших госпитализировали в центральную районную больницу в Гатчине. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp

Птицу в салоне автомобиля обнаружили местные жители. Машина припаркована возле дома 12.

Также обеспокоенные жители города пишут, что птица кричит и пытается выбраться. Гусь заперт в машине уже вторые сутки и, по словам очевидцев, шевелится на второй день уже меньше.

“Мы, заметив данную ситуацию, не придали значения в первые сутки. Сегодня утром гусь так же сидел в закрытой машине, позвонили в службу спасения, приезжал наряд полиции, вроде нашли хозяев и вроде, по их словам, у хозяев есть документы на гуся и на продажу”, — пишут граждане.

Однако несмотря на соблюденные правила, петербуржцев беспокоит внешний вид гуся. Сейчас птицу связали и посадили на заднее сидение.

Петербуржцы пытаюсь освободить птицу в заключении мирным путем.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы замочили в тазу со средством для мытья посуды облитую соляркой уточку (видео).

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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