На Литейном живой гусь вторые сутки заперт в машине

Птицу в салоне автомобиля обнаружили местные жители. Машина припаркована возле дома 12.

Также обеспокоенные жители города пишут, что птица кричит и пытается выбраться. Гусь заперт в машине уже вторые сутки и, по словам очевидцев, шевелится на второй день уже меньше.

“Мы, заметив данную ситуацию, не придали значения в первые сутки. Сегодня утром гусь так же сидел в закрытой машине, позвонили в службу спасения, приезжал наряд полиции, вроде нашли хозяев и вроде, по их словам, у хозяев есть документы на гуся и на продажу”, — пишут граждане.

Однако несмотря на соблюденные правила, петербуржцев беспокоит внешний вид гуся. Сейчас птицу связали и посадили на заднее сидение.

Петербуржцы пытаюсь освободить птицу в заключении мирным путем.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы замочили в тазу со средством для мытья посуды облитую соляркой уточку (видео).