К метро “Проспект Ветеранов” подкинули сумку со свиньей

Сумку с животным обнаружила петербурженка. Она сфотографировала животное и отдала его в приют.

Странную сумку, в которой находилась черная свинья, обнаружили возле станции петербургского метрополитена днем.

Визуализация фразеологизма “подложить свинью” не показалась женщине странной, и она решила помочь животному.

“Выкинули хрюшку в сумке у м.Ветеранов”, — пишут в соцсети “Признавашки ДТП и ЧП Петербург”.

Обеспокоенная петербурженка сфотографировала свинью и отправила животное в приют.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Литейном живой гусь вторые сутки заперт в машине.