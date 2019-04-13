К метро “Проспект Ветеранов” подкинули сумку со свиньей

Сумку с животным обнаружила петербурженка. Она сфотографировала животное и отдала его в приют.
Странную сумку, в которой находилась черная свинья, обнаружили возле станции петербургского метрополитена днем.
Визуализация фразеологизма “подложить свинью” не показалась женщине странной, и она решила помочь животному.
“Выкинули хрюшку в сумке у м.Ветеранов”, — пишут в соцсети “Признавашки ДТП и ЧП Петербург”.
Обеспокоенная петербурженка сфотографировала свинью и отправила животное в приют.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Литейном живой гусь вторые сутки заперт в машине.