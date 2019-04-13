За спасение утопающего в Китае наградили туриста из России

Житель Петропавловска-Камчатского Юрий Пасканный приехал в город Санья для отдыха. Инцидент произошел на пляже в бухте Дадунхай.

Происшествие на пляже случилось еще в марте этого года, а вот наградить российского туриста решили сразу же, как нашли его. За спасательной операцией, в которой турист проявил себя, как настоящий герой следил местный журналист. Он сделал фотографии и написал о поступке Пасканного.

После героического поступка российского туриста китайские власти решили кардинально изменить систему безопасности на пляже и ввести в местных школах специальные уроки безопасности. Об этом сообщает телеканал “Звезда” со ссылкой на издание Sanya ribao app.

Сначала спасатель очистил дыхательные пути юноши от воды, а после сделал ему искусственное дыхание. Гражданин России удостоился звания “Лучший турист города”.

Также ему предложили неделю оплачиваемого отпуска и билет на самолет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мальчика 10-лет из Ленобласти наградили за спасение тонущей одноклассницы.