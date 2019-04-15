В России изобрели полезный и низкокалорийный мармелад

В таком мармеладе в 10 раз больше витаминов, чем в обычном. Фото: Pixabay

В таком мармеладе в 10 раз больше витаминов, чем в обычном. Фото: Pixabay

Его основой стало вторсырье – все то, что обычно отправляют на утилизацию.

Необычный мармелад может появится совсем скоро на полках магазинов. На данный момент производитель подготовил несколько вкусов – малина, облепиха, черная смородина и мед. Уточняется, что при изготовлении использовались выжимки – это, например, кожура или семена, которые решили не выбрасывать, а повторно использовать.

Мармелад получился не только вкусным, но и полезным. Он богат витаминами – в нем их в 10 раз больше, чем в обычном. Такое угощение можно есть даже тем, кто сидит на диете, так как в составе отсутствует сахар. Известно, что мармелад сделали в соответствии с ГОСТом.

Специалисты отмечают, что новинка понравится тем, кто беспокоится о состоянии окружающей среды.

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