Милонов просит Беглова и Минтранс выгнать частный бизнес из системы платной эвакуации

Депутат отмечается, что методы частников больше похожи на приемы конокрадов 19 века и “братков из 90-х”. Фото: https://www.instagram.com

Депутат отмечается, что методы частников больше похожи на приемы конокрадов 19 века и “братков из 90-х”. Фото: https://www.instagram.com

Такая инициатива, скорее всего связана с инцидентом, который произошел недавно с депутатом на штраф-стоянке Петербурга.

По словам Милонова, он пришел на штраф-стоянку для того, чтобы помочь другу забрать эвакуированный автомобиль Opel Corsa, а после уже заявил, что там его избил старший администратор штраф-стоянки. Кроме того, он написал, что эвакуация их машины была ошибкой и совершена незаконно.

Теперь депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов подготовил обращение на имя главы Минтранса РФ Евгения Дитриха и врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, сообщают представители Милонова.

В своем предложении он расписал все минусы того, что в системе платной эвакуации присутствует частный бизнес. Там, народный избранник предложил, реформировать городскую систему платной эвакуации и отстранить частников от процесса.

“В последние годы ситуация с эвакуацией и штрафной стоянкой личного автотранспорта в крупных городах нашей страны вызывает серьезные опасения. Во многих случаях, данная отрасль контроля над дорожной обстановкой передана в частные руки, как это происходит сейчас в Санкт-Петербурге. Коммерческие организации скорее заинтересованы не в поддержании порядка на улицах и дорогах, а нацелены на извлечение максимальной прибыли любыми методами”, — пишет депутат в обращении.

Также он отмечается, что методы частников больше похожи на приемы конокрадов 19 века и “братков из 90-х”.

Виталий Милонов отмечает, что из благого и нужного для города дела, получилась сложная и мутная система. Он отметил, что только государство должно обладать возможностью наложения штрафов и взысканий в этой отрасли.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Виталия Милонова избили в Петербурге.