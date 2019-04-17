Хулиганы разгромили автобусную остановку на улице Седова

Сейчас ущерб от разбитой остановки пытаются подсчитать. Фото: Яндекс.Панорама, улица Седова
Сейчас ущерб от разбитой остановки пытаются подсчитать. Фото: Яндекс.Панорама, улица Седова

Сотрудники Росгвардии задержали четырех пьяных молодых людей.

Хулиганы разгромили в Невском районе Петербурга автобусную остановку, сообщили Gazeta.SPb в УВО Санкт-Петербурга 17 апреля. Сотрудники Росгвардии задержали четырех пьяных молодых людей.

По данным полиции, утром в среду 17 апреля четверо мужчин от 18 до 25 лет начали бить стекла на остановке у дома 60 на улице Седова. Жители ближайших домов вызвали полицию из-за шума. Тут же на место приехал наряд Росгвардии Петербурга.

Хулиганов сдали сотрудникам патрульно-постовой полиции, сообщили в УВО Санкт-Петербурга. Сейчас подсчитывают сумму ущерба, которую вандалы нанесли модулю остановки — ее, вероятно, придется менять.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что жителя Санкт-Петербурга, который разбил стекло в одном из поездов метрополитена, задержали и осудят за хулиганство.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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Хулиганы разгромили автобусную остановку на улице Седова
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