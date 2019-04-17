Жителя Петербурга, разбившего стекло в поезде, задержали

Видео с задержанным появилось еще неделю назад. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Видео с задержанным появилось еще неделю назад. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Мужчину привлекут к ответственности за вандализм в подземке Петербурга.

Жителя Санкт-Петербурга задержали за разбитое стекло в поезде метрополитена, сообщили региональном МВД 17 апреля. Мужчине 28 лет, теперь его будут судить за вандализм.

Как ранее сообщала Gazeta.SPb, неделю назад 9 апреля в социальных сетях разместили видео, на котором пассажир подземки ведет себя неадекватно и разбивает стекло поезда. Когда состав подъезжает к станции, мужчина убегает.

В полиции Петербурга записью заинтересовались — настолько, что возбудили уголовное дело. Сейчас его личность установили, сообщили в МВД региона.

Причины, по которым мужчина мог выместить свою агрессию на вагоне, не называются. Пользователи социальных сетей сообщали, что мужчина не выглядел пьяным. Некоторые заявили, что знакомы с ним — как им известно, мужчина так борется со стрессом.