Жителя Петербурга, разбившего стекло в поезде, задержали

Мужчину привлекут к ответственности за вандализм в подземке Петербурга.
Жителя Санкт-Петербурга задержали за разбитое стекло в поезде метрополитена, сообщили региональном МВД 17 апреля. Мужчине 28 лет, теперь его будут судить за вандализм.
Как ранее сообщала Gazeta.SPb, неделю назад 9 апреля в социальных сетях разместили видео, на котором пассажир подземки ведет себя неадекватно и разбивает стекло поезда. Когда состав подъезжает к станции, мужчина убегает.
В полиции Петербурга записью заинтересовались — настолько, что возбудили уголовное дело. Сейчас его личность установили, сообщили в МВД региона.
Причины, по которым мужчина мог выместить свою агрессию на вагоне, не называются. Пользователи социальных сетей сообщали, что мужчина не выглядел пьяным. Некоторые заявили, что знакомы с ним — как им известно, мужчина так борется со стрессом.