Очередники Колпинского района получили ключи от квартир из рук Беглова

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов вручил ключи от квартир очередникам. Процедура состоялась сегодня, 17 апреля, в рамках его рабочего визита в Колпинский район.

Заветные ключи от жилья на улице Красных Партизан получили многодетные семьи, воспитанники детских домов и жители аварийных домов. Всего, по распоряжению Беглова, льготники получили ключи от 80 из 89 квартир.

Город должен и будет выполнять обязательства перед очередниками,

— отметил он.

Врио губернатора посетил квартиры многодетной семьи новоселов. Он отметил, что квартиры отличаются комфортной планировкой, а строительные и отделочные работы выполнены качественно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов выступил с речью на форуме «Неделя городских изменений».