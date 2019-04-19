Назначен новый председатель комитета по печати Ленобласти

В правительстве Ленобласти произошли кадровые перестановки. Подписано распоряжение о назначении Константина Визирякина на пост председателя комитета по печати и связям с общественностью.

Ранее Визирякин находился в должности пресс-секретаря губернатора региона Александра Дрозденко.

Новый председатель комитета по печати приступит к работе уже с понедельника, 22 апреля. Такое заявление он сделал в своем Instagram.

Часто принято говорить — с понедельника начну. Но не у всех есть стимул, и не у всех получается. У мена с 22 апреля, понедельника, точно начинается новая жизнь,

— написал он.

До ноября 2013 года Визирякин занимал должность пресс-секретаря вице-губернатора Ленобласти по сельскому хозяйству Сергея Яхнюка, после чего стал пресс-секретарем главы региона.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что доходы губернатора Ленобласти Дрозденко за 2018 год составили 5 млн рублей.