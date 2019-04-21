В лютеранской церкви Анненкирхе встретили лютеранскую Пасху

Вечером в полуразрушенной церкви запланирован концерт с комментариями.

Сегодня, 21 апреля, католики и протестанты празднуют Пасху. Ночью по этому случаю прошла служба. Сегодня утром состоялось праздничное богослужение, а вечером все желающие могут прийти на концерт с комментариями. Об этом сообщают сотрудник лютеранской церкви святой Анны (Анненкирхе) на Кирочной улице в Петербурге.

Напомним, что православные верующие будут отмечать свой главный религиозный праздник через неделю. Сегодня они отмечают Вход Господень в Иерусалим — Вербное воскресенье.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в церквях Шри-Ланки прогремели взрывы во время празднования Пасхи.