В лютеранской церкви Анненкирхе встретили лютеранскую Пасху

Православные верующие сегодня отмечают Вербное воскресенье. Фото: https://vk.com/annenkirche
Православные верующие сегодня отмечают Вербное воскресенье. Фото: https://vk.com/annenkirche

Вечером в полуразрушенной церкви запланирован концерт с комментариями.

Сегодня, 21 апреля, католики и протестанты празднуют Пасху. Ночью по этому случаю прошла служба. Сегодня утром состоялось праздничное богослужение, а вечером все желающие могут прийти на концерт с комментариями. Об этом сообщают сотрудник лютеранской церкви святой Анны (Анненкирхе) на Кирочной улице в Петербурге.

Фото: https://vk.com/annenkirche

Напомним, что православные верующие будут отмечать свой главный религиозный праздник через неделю. Сегодня они отмечают Вход Господень в Иерусалим — Вербное воскресенье.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в церквях Шри-Ланки прогремели взрывы во время празднования Пасхи.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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