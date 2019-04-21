В Петербурге празднуют католическую Пасху

В воскресенье, 21 апреля, отмечается Пасха. Празднуют её сегодня католики и протестанты.

В Санкт-Петербурге Воскресение Христово отмечается в лютеранской церкви святой Анны, так же известной как Анненкирхе. Там пройдет масштабный концерт. На представление приглашены абсолютно все, независимо от вероисповедания.

Для православных людей сегодня происходит Вход Господень в Иерусалим. Иначе этот праздник называют — Вербное Воскресенье.

Сегодня десятки верующих петербуржцев вышли на улицы города после божественной литургии, которую провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Литургия проходила в Исаакиевской соборе по поводу Вербного Воскресенья.

Православная пасха будет праздноваться в следующее воскресенье, 28 апреля.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов поздравил католиков и лютеран с наступающей Пасхой.