Останкинская телебашня погасла в знак памяти погибшим на Шри-Ланке

Сегодня, 22 апреля, с 00:00 до 01:00 Останкинская телебашня отключила свою подсветку, выражая траур по погибшим в терактах на Шри-Ланке.

Об этом Gazeta.SPb сообщил Государственный оператор ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».

В Париже, Франция также выразили траур. В память о погибших в терактах власти Парижа заявили о том, что Эйфелева башня погаснет на час, сообщается в официальном аккаунте достопримечательности в Twitter.

Вчера, 21 апреля, во время празднования католической Пасхи на Шри-Ланке произошла серия взрывов в храмах и пятизвездочных отелях. В результате терактов погибло более 200 человек, из которых 35 были туристами.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Шри-Ланке из-за взрывов заблокированы WhatsApp и Facebook.