Дом герцога Лейхтенбергского стал региональным памятником архитектуры

Доходный дом герцога Николая Лейхтенбергского по Большой Зелениной улице на Петроградке, включен в список объектов культурного наследия регионального значения.

Об этом сообщает Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Дом Николая Николаевича Лейхтенбергского — один из наиболее оригинальных и узнаваемых произведений петербургского модерна. Здание было построено в начале двадцатого века в 1904—1905 годах и сохранилось до наших дней без особых изменений.

Герцог Николай Николаевич Лейхтенбергский являлся правнуком императора Николая I. С 1891 года он проживал в Петербурге и имел во владении несколько доходных домов.

В настоящее время здание является многоквартирным жилым домом.

Напомним, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге выставлено на продажу здание завода «Красный гвоздильщик». Здание-памятник канатного цеха с водонапорной башней, расположенного на 25 линии Васильевского острова продают более чем за 328 млн рублей. Информация о продаже появилась на Avito.