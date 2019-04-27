Беглов рассказал о впечатлениях от поездки в Павловск на электричке

В Санкт-Петербурге планируют заменить 170 вагонов, то есть 28 поездов.
Беглов проехал на пригородной электричке до Павловска и обсудил состояние транспорта с местными жителями. О своих впечатлениях врио губернатора Санкт-Петербурга рассказал на своей странице “ВКонтакте” в воскресенье 27 апреля.
По словам Беглова, многие вагоны безнадежно устарели и не соответствуют времени. Врио заявил, что жителям Петербурга и пригородов нужно обеспечить более комфортные поездки — и поможет в этом РЖД.
Видео: https://vk.com/a_beglov
Врио Санкт-Петербурга заявил, что рассчитывает подписать на экономическом форуме договор об обновлении 170 вагонов — то есть 28 поездов.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов проверил систему проезда на пригородных поездах для льготных категорий.