Беглов рассказал о впечатлениях от поездки в Павловск на электричке

Беглов:
Беглов: "Многие вагоны устарели. Это не 21 век."

В Санкт-Петербурге планируют заменить 170 вагонов, то есть 28 поездов.

Беглов проехал на пригородной электричке до Павловска и обсудил состояние транспорта с местными жителями. О своих впечатлениях врио губернатора Санкт-Петербурга рассказал на своей странице “ВКонтакте” в воскресенье 27 апреля.

По словам Беглова, многие вагоны безнадежно устарели и не соответствуют времени. Врио заявил, что жителям Петербурга и пригородов нужно обеспечить более комфортные поездки — и поможет в этом РЖД.

Видео: https://vk.com/a_beglov

Врио Санкт-Петербурга заявил, что рассчитывает подписать на экономическом форуме договор об обновлении 170 вагонов — то есть 28 поездов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов проверил систему проезда на пригородных поездах для льготных категорий.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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