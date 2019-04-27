Беглов рассказал о впечатлениях от поездки в Павловск на электричке

Беглов: "Многие вагоны устарели. Это не 21 век."

Беглов: "Многие вагоны устарели. Это не 21 век."

В Санкт-Петербурге планируют заменить 170 вагонов, то есть 28 поездов.

Беглов проехал на пригородной электричке до Павловска и обсудил состояние транспорта с местными жителями. О своих впечатлениях врио губернатора Санкт-Петербурга рассказал на своей странице “ВКонтакте” в воскресенье 27 апреля.

По словам Беглова, многие вагоны безнадежно устарели и не соответствуют времени. Врио заявил, что жителям Петербурга и пригородов нужно обеспечить более комфортные поездки — и поможет в этом РЖД.

Видео: https://vk.com/a_beglov

Врио Санкт-Петербурга заявил, что рассчитывает подписать на экономическом форуме договор об обновлении 170 вагонов — то есть 28 поездов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов проверил систему проезда на пригородных поездах для льготных категорий.