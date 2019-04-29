Прокуратура нашла в Интернете медсправки для водителей

Теперь ведомство требует лишить прав 10 жителей Санкт-Петербурга.

Прокуратура Выборгского района подала 10 заявлений о лишении водителей прав после обнаружения в Интернета ресурсов, где продают медицинские справки, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Петербурга 29 апреля.

Сотрудники ведомства Петербурга нашли в Сети сайты, где продавали медицинские заключения, необходимые для получения водительских прав. В прокуратуре сообщают, что их продажа незаконна — их получают в специальных медорганизациях после обследования у психиатра и нарколога по установленной форме.

Всего прокуратура Санкт-Петербурга обратилась в суд с четырьмя заявлениями о запрете продаж лицензий в Интернете и потребовала лишить прав 10 водителей — вероятно, выяснив, что они купили медсправку в Сети.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что петербуржца осудят за мошенничество с работой для инвалидов.