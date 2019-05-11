Молодежные составы “Зенита” и ЦСКА сыграли вничью

ЦСКА уже обеспечил себе первое место в таблице. Фото: pixabay.com
ЦСКА уже обеспечил себе первое место в таблице. Фото: pixabay.com

Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:1.

В Санкт-Петербурге завершился матч молодежных команд “Зенит” и ЦСКА. Игра закончилась со счетом 1:1 в субботу 11 мая.

Счет открыли сине-бело-голубые на третьей минуте матча — отличился Бачинский. Хозяева поля удерживали перевес в счете до 74-ой минуты второго тайма, пока их ворота не поразил Марадишвили.

Молодежный “Зенит” перед матчем находился на седьмом месте и имел шансы получить бронзу — отставание от третьего места составляло четыре очка. Теперь составляет три. Клуб ЦСКА уже обеспечил себе первое место в молодежном первенстве. Интересно, что завтра на матче основных составов “Зенита” и ЦСКА на “Газпром-арене” награждать будут как раз клуб Санкт-Петербурга, который уже досрочно завоевал кубок РПЛ. Игра начнется в 19:00 в воскресенье. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что перед матчем Данни проведет цифровую автограф-сессию.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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Молодежные составы “Зенита” и ЦСКА сыграли вничью