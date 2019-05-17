Напавшую с камнем на пенсионерку не стали арестовывать

У женщины есть работа, семья и пенсия, к тому она раскаивается. Фото: pixabay.com

У женщины есть работа, семья и пенсия, к тому она раскаивается. Фото: pixabay.com

Егорова примирилась с 79-летней женщиной, у которой отобрала 120 рублей.

Жительницу Санкт-Петербурга, напавшую с камнем на пенсионерку, не стали заключать под стражу, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга в пятницу 17 мая. Татьяна Егорова забрала у 79-летней женщины 120 рублей.

Следователь СУ УМВД по Приморскому району Петербурга настаивал на аресте Егоровой. По версии следствия, 15 мая она напала на пожилую женщину на Ключевом проспекте. Обвиняемая ударила пенсионерку камнем и забрала деньги.

Егорова признает вину и раскаивается. Установлено, что у нее есть работа, где о ней отзываются положительно, есть семья и пенсия. С потерпевшей ей удалось примириться. Ее задержали в ночь на 17 мая, протокол составили только через 21 час, тогда как допустимый срок задержания — 3 часа. Учтя все это, суд отказал в аресте.

Ранее Gazeta.sPb сообщила об этом происшествии подробно.