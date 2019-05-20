Писатель Захар Прилепин избил поэта Голикова во Владивостоке

Российский прозаик Захар Прилепин стал эпицентром скандала на литературном фестивале «Литр» во Владивостоке. Он избил местного поэта.

Пострадавшим оказался поэт Спартак Голиков из Владивостока.

Известно, что до официального старта литературного фестиваля Голиков всячески критиковал мероприятие на своих страницах в соцсетях и распространял стикеры-наклейки с изображением Прилепина и подписью «Прилепка».

Оба мастера слова встретились на фестивале в рамках акции «Ночь музеев». По сообщениям очевидцев, при личном разговоре Захар Прилепин озвучил свое недовольство действиями и поведением поэта и ударил его по лицу. Поэто не захотелось отвечать силой на силу, он не дал сдачи противнику.

Позже Голиков написал в интернете о том, что у писателя Прилепина «женские» руки и сообщил, что переживать его поклонникам не о чем.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Захар Прилепин прокомментировал госпитализацию Дмитрия Быкова.