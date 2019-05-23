Новый дом обрела сброшенная с 4-го этажа в Колпино собака

Инцидент произошел 9 мая. Сейчас собака проходит лечение.

Как сообщают активисты в социальной сети “ВКонтакте”, которые вязли под контроль инцидент с бедным животным, а также начали лечение собаки, в скором времени их подопечная отправится в новый дом.

Недавно, 9 мая, мужчина выбросил из окна на кухне с высоты 4 этажа собаку по кличке Юта породы “Метис”, которой было на тот момент 5 месяцев. Обвиняемый почти сразу сознался в содеянном, однако высказывал возражения против заключения его под стражу.

Как сообщают в соцсети, у Юты обнаружили перелом лопатки.

“Доктор сказал, что он осколочный и уже идет успешное срастание. Операция не потребуется. Как она, бедняжка, с этим жила?!!! Сколько боли испытала это маленькое еще создание!!! Юта борец за жизнь и молодец!!! В машине ведет себя отлично, на процедурах тоже!!!”, — пишут в группе.

Также сообщается, если врачи не обнаружат противопоказаний к переезду, то уже 27 мая, Юта отправится в новый дом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сбросивший из окна собаку петербуржец арестован.