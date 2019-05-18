Сбросивший из окна собаку петербуржец арестован

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга признал подсудимого виновным в том, что он выбросил из окна 4 этажа живую собаку.

Мужчина обвиняется по двум статьям: «Умышленное причинение тяжкого вреда» и «Жестокое обращение с животными». По решению суда Николай Дутчак заключается под стражу на срок до 17 июня этого года, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Недавно, 9 мая, подсудимый выбросил из окна на кухне с высоты 4 этажа собаку по кличке Юта породы «Метис», которой было на тот момент 5 месяцев.

Обвиняемый почти сразу сознался в содеянном, однако высказывал возражения против заключения его под стражу.

Ранее о задержании Николая Дутчака, который подозревался в жестоком обращении с животными, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге проведен профилактический рейд по барам и клубам.