Пьяного мужчину с метилэфедроном задержали в Пушкине

В полиции возбудили уголовное дело. Фото: pixabay.com
В полиции возбудили уголовное дело. Фото: pixabay.com

Местный житель мешал прохожим на Парковой улице.

Росгвардия задержала мужчину с наркотиками в Пушкине, сообщили Gazeta.sPb в УВО Санкт-Петербурга 24 мая. Мужчину изначально задержали за то, что он в состоянии опьянения приставал к гражданам.

Как сообщают в Росгвардии Петербурга, наряд УВО на патруле заметил на Парковой улице Пушкина мужчину, который мешал окружающим и казался пьяным. Его решили задержать за административное нарушение и передали в отдел полиции. Там при обыске у мужчины нашли пакетик с белым веществом.

Экспертиза показала, что в пакетике находился метилэфедрон, мощный психостимулятор, запрещенный в России с 2010 года. Вес пакетика составил всего 1 грамм. Возбуждено уголовное дело, сообщили в УВО Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурга девушка угрожала бармену пистолетом.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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