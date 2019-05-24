На Петроградке недовольная клиентка угрожала бармену пистолетом

Посетительница кафе требовала от бармена незамедлительного обслуживания, аргументируя это наставленным на сотрудника заведения, дулом пистолета.

Инцидент произошел в одном из питейных заведений на улице Мира в Петроградском районе Петербурга.

По данным полиции, нетерпеливая 24-летняя клиентка уроженка Иркутска находится в городе без регистрации и постоянного места работы. Правоохранители изъяли у дебоширки пневматический пистолет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что во Всеволожском районе Ленобласти правоохранители задержали четверых злоумышленников, которые проникли на территорию одного из предприятий в Сертолово и отобрали у сотрудников 4 мобильных телефона, цепочку и браслет на общую сумму 228 800 рублей.