На Университетской снова горит дом Черкасского

Здание 1726 года постройки сейчас находится на капитальном ремонте.

В доме 23 на Университетской набережной произошел пожар, сообщили очевидцы с Васильевского острова Санкт-Петербурга в социальной сети вечером во вторник 4 июня. Если сведения верны, то в Петербурга снова горит дом Черкасского.

Здание находится на капитальном ремонте. Ранее в декабре 2018 года пожарные Петербурга уже приезжали и тушили пожар в здании, а до этого предыдущий пожар произошел в октябре. Сегодня в Санкт-Петербурге температура дошла до 28 градусов, число пожаров увеличилось: ГУ МЧС Петербурга сообщило о тушении как минимум пяти возгораний, но о вызове с Васильевского острова пока не сообщают.

Дом Черкасского построили в 1726 году. За ремонт несет ответственность холдинг “Адамант”.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о декабрьском пожаре в этом здании.