Беглов поблагодарил «Газпром» за помощь в снижении тарифов в Петербурге

Жители Санкт-Петербурга смогут меньше платить за услуги ЖКХ благодаря соглашениям между «Газпромом» и Смольным.

Финансовая нагрузка на кошельки местных жителей и бюджет города снизилась на 4 миллиарда рублей, это произошло из-за договоренности между врио губернатора Северной столицы Александра Беглова и «Газпромом».

Беглов поблагодарил Алексея Миллера за переход ПАО «ТГК-1» на физический метод распределения топлива. Такая мера позволила сформировать выпадающие доходы.

Сообщается, что после того, как Миллер лично обратил внимание на экономическую ситуацию в регионе, между ним и правительством в конце прошлого года был подписан документ под названием «Договор о сотрудничестве в 2019-2021 годах».

Известно, что благодаря подписанию этой бумаги, тариф на теплоэнергию в городе на Неве для бюджетников и предпринимателей, остался самым низким в городе. Также сообщается, что промышленные предприятия отдали денежных средств за тепло всего на 11% больше. Отметим, что изначально цену на энергию планировали повысить 40%.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в метро Петербурга общественники начали собирать подписи за Беглова.