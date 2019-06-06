На Лахтинской осветили храм, построенный в честь блаженной Ксении Петербургской

Это первый отдельно стоящий храм в честь блаженной Ксении в Петербурге.
Освещение прошло в четверг, 6 июня. Чин освещения и Божественную литургию возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, сообщает телеканал “78”.
Присутствующий на освещении храма председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров сказал, что Ксения Петербургская является великой русской святой, которую почитают в Петербурге и далеко за его пределами.
Храм возводили на пожертвования, по окончании церемонии митрополит Варсонофий наградил внесших наибольший вклад в строительство храма людей.
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