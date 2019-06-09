С жилого дома на Васильевском острове свисает облицовка

Здание было совсем новым. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВК

Здание было совсем новым. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВК

В Петербурге из-за непогоды со здания на Васильевском острове оторвалась часть облицовочного материала.

Жители Северной столицы сообщили в соцсетях об опасном инциденте, произошедшем в Василеостровском районе на улице Кораблестроителей, 30. Известно, что из-за штормового ветра с жилого дома отлетел кусок облицовки.

Очевидцы сообщили в соцсетях, что сейчас на месте происшествия уже ведутся ремонтные работы. О пострадавших не сообщалось.

Прогноз погоды обещает, что помимо грозы и ливня Северную столицу сегодня ожидает ветер, скорость которого в некоторых районах может достигать от 19 до 24 метров в секунду. МЧС призывает быть бдительными. Также отметим, что температура воздуха в связи с непогодой снизится до 16-20 градусов.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Безруков посчитал «страшной» жару в Петербурге и рассказал об этом подписчикам.