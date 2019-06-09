Порошенко назвал разрыв отношений с Россией планом своей партии

Украинский экс-президент Петр Порошенко заявил, что его партия идет на выборы, чтобы не допустить «реванша пророссийских сил».

В воскресенье, 9 июня на съезде партии «Европейская солидарность» бывший президент сообщил, что суть программы его партии — дальнейший разрыв отношений с Российской Федерацией. Помимо этого, он назвал российский газ – «дешевым и удушливым».

Порошенко также заявил, что на досрочные выборы в Верховную Раду его кандидаты пойдут, что защитить фундамент украинской государственности. Ведь сейчас, по его словам, множество пророссийских политических сил действуют на территории Украины.

— Они враждебны ко всему, что отдаляет нас от Европы, тянет нас назад в Российскую империю, — заключил экс-президент Порошенко.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Безруков посчитал «страшной» жару в Петербурге и рассказал об этом подписчикам.