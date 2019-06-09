“Зенит” и “Краснодар” спорят с РПЛ из-за Лиги Чемпионов и Rammstein

Назначенная дата матча в Санкт-Петербурге не устраивает оба футбольных клуба.

Матч Российской Премьер-лиги между “Зенитом” и “Краснодаром” состоится 4 августа в Санкт-Петербурге. Решение РПЛ не устраивает обе команды, передает Sport24.ru 9 июня.

Претензия “Зенита” состоит в том, что матчу предшествует концерт метал-группы Rammstein из Германии. Он пройдет 2 августа и у сотрудников стадиона будет лишь один день, чтоб подготовить “Газпром-арену” к футбольному матчу.

“Краснодар” хочет лучше подготовиться к игре квалификации Лиги Чемпионов 6-7 августа. Выходит, что более ранняя дата не подойдет “Зениту”, а более поздняя не устроит “Краснодар”. Возможно, в РПЛ вообще не примут претензии клубов и оставят все так, как оно есть сейчас.

“Краснодар” по итогам сезона РПЛ 2018/19 занял третье место, а “Зенит”, как известно, получил золото.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что УЕФА выбирает стадион для Лиги Чемпионов — им может стать “Газпром-арена”.