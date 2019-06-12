Disney заявили о перезапуске мультика про Чипа и Дейла. Выйдет 39 эпизодов

Корпорация Disney рассказала, что снимет 39 новых серий про Чипа и Дейла.

На официальном сайте компании Disney опубликована информация о том, что про забавных бурундучков Чипа и Дейла снимут новый мультсериал. Также компания сообщила, что в новой версии «Чип и Дейл спешат на помощь» будет 39 выпусков.

Длительность одной серии будет составлять всего около 7 минут. Герои не будут разговаривать, просто все их действия, поведение и мимика будут смешными (как в «Том и Джерри»).

Отметим, что самый первый мультфильм про бурундуков вышел 1989 году. Зрители увидели на экранах три сезона детского мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь». Сообщается, что стриминговый сервис Disney+ даст старт уже осенью этого года.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти петербуржцы обнаружили изъеденный собаками труп дачника.