Disney заявили о перезапуске мультика про Чипа и Дейла. Выйдет 39 эпизодов

Чип, Дейл и Гаечка. Фото: Кадр из мультика
Чип, Дейл и Гаечка. Фото: Кадр из мультика

Корпорация Disney рассказала, что снимет 39 новых серий про Чипа и Дейла.

На официальном сайте компании Disney опубликована информация о том, что про забавных бурундучков Чипа и Дейла снимут новый мультсериал. Также компания сообщила, что в новой версии «Чип и Дейл спешат на помощь» будет 39 выпусков.

Длительность одной серии будет составлять всего около 7 минут. Герои не будут разговаривать, просто все их действия, поведение и мимика будут смешными (как в «Том и Джерри»).

Отметим, что самый первый мультфильм про бурундуков вышел 1989 году. Зрители увидели на экранах три сезона детского мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь». Сообщается, что стриминговый сервис Disney+ даст старт уже осенью этого года.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти петербуржцы обнаружили изъеденный собаками труп дачника.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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