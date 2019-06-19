Коту-инвалиду поставили протез в Москве

В ВУЗе откроют три новых направления подготовки. Фото: pixabay.com
В ВУЗе откроют три новых направления подготовки. Фото: pixabay.com

Операции уже провели на мышах и собаке — скоро доберутся и до человека.

В Москве ученые поставили коту-инвалиду протез, сообщили в институте МИСиС. Операции уже провели на мышах и собаке, а теперь перешли на котов.

Ученые сообщают, что разработки протезов в последняя время идут успешно, так что в университете откроют уникальную программу обучения, связанную с этим. Появятся три новых направления, посвященные материалам для протезов и адаптивным технологиям.

ВУЗ собирается работать вместе со специалистами из Америки. Студентов научат делать имплантаты. Можно ожидать, что в ближайшее время гибридные протезы начнут активно выпускать и для людей. Как себя чувствует кот и нравится ли ему новый протез, в ВУЗе не уточнили.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “щенячьи глаза” помогают собакам управлять людьми.

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