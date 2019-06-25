Женщина прошлась голой по улице в Ленобласти

В деревне Горбунки Ломоносовского района Ленинградской области местные жители возмутились, когда увидели идущую по улице женщину без одежды.

24 июня 2019 года в полицию Ломоносовского района обратились очевидцы данного события. Они пожаловались на непристойный вид женщины, сообщают в администрации Ломоносовского района. Стало известно, что дамочка направлялась из деревни Горбунки в сторону соседней деревни Новополье.

К тому моменту, как на место прибыли правоохранительные органы, любительница походить нагишом уже надела на себя одежду. Ее личность была установлена, а органы порядка завели на нее административное дело. Ей может грозить штраф или административный арест на период не более 15 суток.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала, что пассажиры и кондуктор автобуса в Красноярске приняли роды у женщины. Схватки начались у женщины на территории микрорайона Северный. Роженица заявила о схватках, однако вскоре сказала, что не может терпеть.