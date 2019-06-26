Ученые выяснили, что цинга была одной из причин смерти французского короля Людовика IX Святого

Король умер во время крестового похода. Фото: wikipedia.org
Король умер во время крестового похода. Фото: wikipedia.org

Учеными были исследованы останки, принадлежавшие Людовику IX Святому, который умер в XIII веке.

Исследование проведено Филиппом Шарлье из университета Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин и его коллеги из Франции, Италии и США. Изучив челюсть, принадлежавшую королю Людовику IX, ученые выяснили, что причинами его смерти стали цинга и тиф или дизентерия, сообщается в статье, опубликованной в Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery .

Известно, что король умер во время крестового похода, в это время в лагере европейцев буйствовала эпидемия дизентерии. Часть его останков похоронили на Сицилии, а другую в аббатстве Сен-Дени под Парижем.

Цинга была широко распространена в эпоху Великих географических открытий, в то время мореплаватели проводили долгое время на кораблях без свежих продуктов и испытывали острый недостаток в витамине С.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала: ученые выяснили, что больничные мухи переносят опасные бактерии

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