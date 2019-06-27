В Петербурге закрыли храм при Главном штабе

Это произошло для того, чтобы на режимный объект не проникали посторонние — из соображений безопасности.

В Петербурге перестал работать храм святителя Спиридона Тримифунтского Чудотворца при Главном штабе ВМФ в Адмиралтействе, об этом рассказал настоятель храма Александр Пелин «Фонтанке».

Храм закрыли, руководствуясь директивами безопасности, отметил Пелин. Дело в том, что храм находится на территории режимного объекта – главнкомата ВМФ России. Таким образом через вход в храм на территорию военной части могут проникать гражданские.

Решение об опечатке входа в храм принял новый главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов – это произошло 18 июня.Сегодня, 28 июня, храм фактически не работает.

Настоятель Александр Пелин обратился к митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Лахтинской освятили храм, построенный в честь блаженной Ксении Петербургской