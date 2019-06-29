На корабли и верфи лучше всего смотреть в Петербурге

Второе место занял Калининград, а третье - Астрахань. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин
Второе место занял Калининград, а третье - Астрахань. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин

В субботу 29 июня россияне празднуют День кораблестроителя.

Экскурсии на корабли и судостроительные предприятия оказались популярнее всего в Санкт-Петербурга, сообщили Gazeta.SPb эксперты агентства Турстат 29 июня. Рейтинг был составлен по анализу популярности таких экскурсий на рынке промышленного туризма.

Второе место в тройке победителей занял Калининград, а третьим идет Астрахань.

Сегодня в субботу 29 июня Россия празднует День Кораблестроителя, который начали отмечать в 2017 году.

Самым популярными объектами в этой области в Петербурге стали крейсер “Аврора”, Центральный военно-морской музей и заводы “Северная верфь” и “Адмиралтейские верфи”, где проводят экскурсии для посетителей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что крейсер “Аврора” принял на борт миллионного посетителя.

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