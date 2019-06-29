Крейсер «Аврора» принял на борт миллионного посетителя

На палубу крейсера «Аврора» сегодня, 29 июня, взошёл миллионный посетитель. Как отмечает телеканал 78.ru, отсчет посетителей начали вести с 2016- года, когда крейсер вернулся на привычное место на Петроградской набережной после ремонта.

Посетитель оказался не один, а с семьей — женой и маленьким сыном. Каждый из членов семейства получил памятный диплом и книгу про «Аврору», а также обратно обменял деньги на билеты.

Также для миллионных посетителей провели специальную экскурсию по кораблю, после которой они оставили отзыв в книге почётных посетителей.

Напомним, что недавно «Аврора» удостоилась премии World Travel Awards (WTA) в номинации «Лидирующее направление городского туризма в Европе 2019».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что крейсер «Аврора» отметил 70-летний юбилей швартовки у Петроградской набережной.